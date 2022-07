Il est déjà question de la deuxième génération du casque de réalité augmentée et virtuelle d’Apple, avec une sortie pour 2025 selon Ming-Chi Kuo. L’analyste, généralement bien renseigné au sujet d’Apple, évoque aussi un modèle moins cher pour aider au niveau des ventes.

Si l’on en croit de précédentes informations de Kuo, le premier casque AR/VR sera annoncé en janvier 2023. Mais il faudra s’accrocher avec ce modèle puisque le prix serait de l’ordre de plusieurs milliers de dollars. Le tarif qui circule est celui entre 2 000 et 3 000 dollars. C’est cher pour ce type de produit et il est certain que tout le monde ne pourra s’offrir un exemplaire.

Voilà donc la deuxième génération du casque en 2025 qui aurait le droit à un modèle premium et un modèle moins cher. Il n’y a pour l’instant pas d’information pour ce qui est du tarif, mais la baisse va naturellement aider au niveau des ventes, ce qui est important pour donner envie aux développeurs de réellement se consacrer à ce produit.

Selon Kuo, les fournisseurs vont commencer à fournir les composants au second semestre de 2024 et le deuxième casque AR/VR d’Apple verra le jour au premier semestre de 2025. L’analyste projette 10 millions de ventes en 2025 ou 2026, notamment grâce au modèle moins cher pour toucher plus de monde.