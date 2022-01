Casque AR/VR Apple : plus de 2 000 dollars et beaucoup de puissance

Le casque AR/VR d’Apple sera cher, surtout si on le compare avec la concurrence comme Oculus. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le produit devrait coûter plus de 2 000 dollars.

Un prix important pour le casque d’Apple

Certains analystes avaient jusqu’à présent parié sur un prix de 3 000 pour le casque mixte d’Apple, mais Gurman indique qu’Apple a discuté en interne d’un tarif qui serait plus proche de 2 000 dollars que de 3 000 dollars.

De la puissance sera aussi disponible grâce à la présence de deux processeurs. Apple choisirait une puce qui serait identique ou très similaire à la puce M1 Pro. Celle-ci est présente dans les derniers MacBook Pro en date. Apple choisirait ce modèle non pas pour la puissance du processeur mais pour les performances graphiques. La puce M1 dispose de 8 cœurs graphiques, contre le double pour la M1 Pro. Et la puissance graphique va être nécessaire au vu du produit.

Il y aurait donc deux puces, plusieurs écrans (dont des écrans 8K), la possibilité d’avoir des verres de prescription interchangeables et une technologie audio avancée. Tout cela combiné fait rapidement gonfler la facture. Il faut ajouter à cela le fait qu’Apple travaille sur ce produit depuis sept ans et cherche à rembourser d’une certaine façon les coûts de recherche et développement.

Apple miserait sur trois points pour ce qui est de son casque AR/VR. Le premier concernerait les jeux grâce à la puissance disponible et aux écrans 8K. Le casque aurait d’ailleurs le droit à son propre App Store. Le second point serait la consommation de médias avec des films, séries, etc. Enfin, le dernier point serait la communication avec un équivalent de FaceTime et des Animojis en réalité virtuelle.

Des rumeurs ont fait savoir que le casque serait disponible à la fin de 2022 avec de faibles quantités au départ. Mais une information datant de quelques jours à peine a suggéré que le lancement pourrait être reporté à 2023. Cela s’expliquerait par les modèles actuels qui surchaufferaient trop pendant l’usage.