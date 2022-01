Casque AR/VR d'Apple : une disponibilité à la fin 2022 en quantités limitées

Ming-Chi Kuo partage de nouvelles informations concernant le futur casque AR/VR d’Apple. Il est notamment question de la date de sortie et de lentilles afin de ne pas avoir un produit trop lourd à l’arrivée.

Une sortie à la fin 2022 pour le casque mixte d’Apple

L’analyste, généralement bien renseigné, rapporte que le casque AR/VR d’Apple sera doté de deux « lentilles pancakes 3P », dont la conception pliée permet à la lumière de se réfléchir dans les deux sens entre l’écran et les lentilles. Cette conception peut permettre à Apple de sortir un casque plus compact et plus léger.

Concernant la sortie, il faudrait s’attendre à une première disponibilité à la fin de 2022. Mais les stocks seraient plus que limités au lancement. Il faudrait attendre le début de 2023 pour réellement être en mesure d’acheter « facilement » un exemplaire.

Hier soir, Ross Young a annoncé que le casque mixte d’Apple aura le droit à trois écrans. Il serait question de deux dalles Micro OLED et une dalle AMOLED. L’analyste est spécialisé dans les écrans et a très souvent de bonnes informations. On peut donc lui faire confiance, ainsi qu’à ses sources.

Pour rappel, les rumeurs disent qu’Apple va d’abord sortir un casque. Nous aurions ensuite le droit à des lunettes connectées et même des lentilles connectées. Mais ce serait prêt dans quelques années et non en 2022.