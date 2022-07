L’iPhone 14 Pro sera probablement plus cher que les gammes Pro précédentes, ce qui serait une façon pour Apple de marquer encore plus nettement la rupture avec l’iPhone 14 « de base »… qui pourrait lui aussi augmenter de tarif. Ce n’est encore qu’une hypothèse, mais certains analystes tablent sur le fait que le prix de l’iPhone 14 va prendre un petit embonpoint de 100 dollars supplémentaires, à l’instar de Dan Ives de Wesbush Securities qui estime même que cette augmentation est inéluctable.

On se rapprocherait donc à nouveau des 1000 euros pour l’iPhone 14, ce qui pourrait être une barrière psychologique (et surtout financière) pour beaucoup. Ben Wood de CCS Insight juge néanmoins que cette hypothèse pas totalement folle ne sera pas le choix d’Apple au final : l’inflation galopante pourrait mettre à mal la demande pour un modèle qui déjà ne bénéficiera pas de beaucoup d’évolutions (les iPhone 14 et 14 Max garderaient le processeur A15, contrairement aux modèles Pro qui passeraient au A16). Et vous chers lecteurs, seriez vous prêts à acheter un iPhone 14 facturé à plus de 900 euros ?