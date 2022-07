Apple propose aujourd’hui la première bêta publique pour la version 16 du logiciel du HomePod. Elle arrive en même temps que la bêta publique d’iOS 16 et iPadOS 16, ainsi que celle pour macOS Ventura, tvOS 16 et watchOS 9.

Cette bêta publique pour le pour la version 16 du logiciel du HomePod est notable. En effet, c’est la première fois qu’Apple propose une bêta publique pour le logiciel de son enceinte connectée. Les versions test étaient auparavant destinées à certains membres. Désormais, tout le monde peut techniquement tester la nouvelle version.

Pour faire le test, il faut se rendre sur beta.apple.com, se connecter avec son compte Apple et suivre les instructions. Apple fait savoir que l’iPhone ou l’iPad doit avoir la bêta d’iOS 16. Une fois que c’est fait, il faut ouvrir l’application Maison, se rendre dans les réglages et choisir l’option de mise à jour. Si tout se passe bien, la bêta publique de la version 16 du logiciel du HomePod va apparaître et pourra être installée. À noter que c’est uniquement disponible pour le HomePod mini. Le gros HomePod de 2018 n’a (pour l’instant ?) pas le droit à la bêta publique.

En toute logique, Apple devrait proposer plusieurs bêtas au cours de l’été. Il faut s’attendre à une nouvelle version toutes les deux semaines, à l’instar d’iOS 16, macOS Ventura, watchOS 9 et tvOS 16. La version finale arrivera probablement en septembre pour tous les utilisateurs.