YouTube annonce (réellement) activer le Picture-in-Picture (PiP) sur son application iOS. Il y a eu plusieurs tests au fil des mois et tout le monde peut maintenant en profiter. Mais tous les utilisateurs ne sont pas logés à la même enseigne.

Aux États-Unis, la fonction Picture-in-Picture (PiP) est gratuite pour tout le monde. Cela fonctionne sur toutes les vidéos, sauf celles des clips musicaux. Mais pour les autres vidéos, aucun problème. Il est ainsi possible de lancer une vidéo, revenir sur l’écran d’accueil de son iPhone en tout gardant la vidéo dans un coin de l’écran et lancer une autre application.

Vient ensuite le cas de tous les autres pays. Que ce soit en France ou ailleurs, le mode Picture-in-Picture (PiP) sur YouTube depuis iOS nécessite un abonnement premium. Celui-ci coûte 11,99€/mois (15,99€/mois en passant par l’application) et retire les publicités, permet le téléchargement hors-ligne, donne un accès au service de streaming musical YouTube Music et donc désormais au mode Picture-in-Picture (PiP). Pour le coup, cela fonctionne sur toutes les vidéos, même les clips musicaux.

it's happening! ✨ picture-in-picture is slowly rolling out for YouTube on iPhone & iPad, & just like on Android, will be avail to:

Premium members globally &

non-Premium members in US (non-music only)

it’s been a long time coming 😌 all the details ➡️ https://t.co/mNbPWWE21n pic.twitter.com/ZeBY48KOhH

— TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022