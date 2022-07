L’iPad OLED est toujours en préparation chez Apple. Si nombre d’analystes (dont l’illustre Ming Chi Kuo) ont un peu manqué de flair en annonçant l’arrivée d’un iPad OLED pour cette année, il n’en reste pas moins que la firme de Cupertino a tout intérêt à basculer vers une nouvelle génération d’écrans. Si l’on en croit en effet ET News, les iPad à écrans OLED seront plus fins, la production de la dalle bénéficiant d’un nouveau procédé de fabrication rendant l’écran OLED moins épais et donc aussi plus léger. Ces dalles OLED seraient aussi plus lumineuses, corrigeant ainsi l’un des points faibles habituel de cette technologie d’affichage.

En outre, Apple mettrait au point une surcouche qui permet d’accroitre la résistance et la durabilité de la dalle OLED. Sans surprise, Samsung et LG se chargeraient de la production en gros volume des écrans OLED de l’iPad. Reste à savoir quand Apple se décidera à lancer sur le marché cette nouvelle génération d’iPad (2023 reste le plus probable, mais sait-on jamais…).