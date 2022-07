La Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a reconnu il y a peu que la fonction de suivi des contacts n’avait pas vraiment les faveurs des utilisateurs de l’app TousAntiCovid (Lien App Store – Gratuit – iPhone/Apple Watch). Malgré ce taux d’usage assez bas, la Cnil vient à nouveau de donner un avis positif à la continuation de cette fonction dans l’app mobile, estimant qu’elle ne « semble pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes ». Un rebond épidémique ne pouvant être exclu « notamment à l’automne », la Cnil note que la fonction de suivi est un peu plus… suivie justement lors des phases plus virulentes de la pandémie.

Le régulateur des données personnelles recommande toutefois une évaluation constante de la fonction de suivi, et juge que cette dernière devra être suspendue dès que la situation ne la rendra plus du tout nécessaire. Pour rappel, la fonction de suivi des contacts est optionnelle dans l’app TousAntiCovid.