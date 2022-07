Le consortium Unicode a bien réfléchi et a finalement soumis une liste de 31 nouveaux emojis qui seront intégrés à iOS et Android à partir de l’an prochain. Au menu du jour, un smiley qui a la tremblotte, des cœurs bleu, gris et rose pâle, des main qui poussent (ou qui font « stop ! »), une tête d’élan, un âne, des ailes d’ange, un corbeau, une oie, une méduse, une hyacinthe, des racines, un icone Wi-Fi, un Khanda (le symbole bizarre en bas), des instruments de musique et quelques trucs encore. A noter que le consortium Unicode peut encore modifier cette liste d’ici la validation officielle au mois de septembre, mais généralement, ce qui est proposé dans la liste initiale reste en l’état.

Ces nouveaux emojis arriveront sur watchOS, iOS, iPadOS, et macOS au grès d’une future mise à jour de ces systèmes d’exploitations.