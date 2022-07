Apple n’a pas encore officialisé les iPhone 14, mais il existe déjà des coques de protection pour les smartphones. Elles sont disponibles à l’achat en Chine et se font passer pour les modèles officiels, avec le même rendu.

On retrouve une coque pour chaque modèle : iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Elles sont destinées à ressembler aux modèles en silicone officiels d’Apple pour les quatre modèles. Les étuis en silicone authentiques d’Apple sont dotés de la fonction MagSafe et ne sont plus livrés dans une coque en plastique transparent, mais les répliques pourraient être suffisamment proches d’un point de vue stylistique des offres d’Apple pour tromper certains clients.

Il faut savoir que certains accessoiristes créent en avance des coques en se basant sur les schémas en fuite des iPhone pour obtenir les dimensions. Encore faut-il que les schémas soient effectivement ceux qui viennent des usines de production. Si c’est le cas, alors les coques déjà créées iront parfaitement avec les iPhone 14 dès qu’ils seront disponibles. En revanche, si les données sont inexactes ou si Apple a fait un petit changement à la dernière minute, cela va poser un problème pour les accessoiristes qui ont voulu anticiper.

Outre les coques, il y a deux photos d’un moule censé l’iPhone 14 Pro qui ont été publiées sur Twitter.