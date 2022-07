Luxshare Precision Industry, un fournisseur d’Apple qui assemble notamment les AirPods et certaines Apple Watch, est dans le viseur des procureurs de Taïwan pour un vol de secrets industriels. Ils accusent le partenaire d’Apple de reprendre des éléments propres à Catcher Technology, un groupe taïwanais.

Après une enquête d’un an et demi, les procureurs taïwanais disent avoir des preuves que Luxshare Precision Industry a visé son concurrent Catcher Technology afin d’entrer rapidement dans la chaîne de production d’Apple pour obtenir des commandes. Aussi, le groupe chinois a attiré l’équipe de recherche et de développement du groupe taïwanais basée en Chine en lui promettant des salaires élevés, tout comme il a volé des secrets commerciaux à l’entreprise, lui causant de grosses pertes. Luxshare a agi de la sorte afin de pouvoir construire rapidement des usines et produire en masse des accessoires pour Apple, selon les procureurs.

Les procureurs de New Taipei ont inculpé 14 personnes dans le cadre de cette affaire pour abus de confiance et pour avoir emporté des secrets commerciaux pour les utiliser à l’étranger. « Le ministère fera de son mieux pour enquêter sur ces cas afin de maintenir le développement sain des entreprises de notre pays et de garantir la compétitivité des industries nationales », indique un communiqué.

Il faut savoir que Catcher connait bien les produits d’Apple puisqu’il propose des coques pour iPhone et iPad. La société a fait savoir qu’elle va continuer à mettre en œuvre et à optimiser la protection des secrets commerciaux et des droits de propriété intellectuelle, et enquêtera sur tout ce qui porte atteinte à ses droits et intérêts.