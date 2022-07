Un portage non officiel de The Legend of Zelda : Ocarina of Time existe sur PC et voilà qu’il est maintenant disponible sur Mac. On le retrouve aussi les consoles Wii U hackées.

Techniquement, ceux qui voulaient jouer à The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Mac pouvaient déjà le faire avec un émulateur de Nintendo 64. Mais l’idée ici est d’avoir une version « native », avec quelques ajustements au passage (graphismes HD, support des écrans ultra-wide, prise en charge du clavier, des mods pour la personnalisation, la visée par gyroscope, etc). La version 3.0 a pour nom Ship of Harkinian (Rachael Alfa).

La nouvelle version disponible apporte d’autres changements, en plus du support du Mac et des Wii U hackées. Les joueurs peuvent maintenant profiter d’une caméra libre, ajouter des objets au niveau de la croix directionnelle, avoir le support jusqu’à 250 images par seconde et des objets aléatoires. Divers codes de triches ont également été ajoutés, y compris la possibilité d’ajuster les dégâts subis par Link lorsqu’il tombe.

Le téléchargement du jeu se fait depuis ce serveur Discord. Le portage original sur PC a été rendu possible grâce à un projet de deux ans mené par des fans qui ont analysé le code du jeu de Nintendo et ont fait le nécessaire pour l’adapter. Il y avait eu un projet similaire avec Super Mario 64.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Ocarina of Time est sorti à l’origine sur Nintendo 64 en 1998. Il est souvent annoncé comme étant « le meilleur jeu de tous les temps ».