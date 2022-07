Apple vient de lâcher deux pubs au ton estival et assez rigolotes pour vanter la solidité et la résistance aux éclaboussures de l’iPhone 13 (le modèle Pro n’est pas concerné ici même si sa résistance est strictement identique). Dans le spot intitulé « Edge », les notifications que reçoit l’iPhone 13 font vibrer l’appareil disposé sur une table puis le font doucement se rapprocher du bord du meuble jusqu’à la chute inéluctable (sans dégâts bien sûr). Dans le second spot, »Shake », l’iPhone 13 résiste sans trop de mal aux gouttelettes d’eau projetées par un chien qui s’ébroue après être sorti de la piscine.

Ces publicités montrent aussi qu’Apple tente de convaincre de l’intérêt de ses iPhone avec des arguments de « tous les jours » : la résistance aux chocs « parle » à une majorité d’utilisateurs de smartphones parce que l’on est tous confronté à un moment ou à un autre à ce type de situation (iPhone qui tombe de la poche ou du canapé, ou qui fait le grand plongeon dans le bac à vaisselle).



Pour rappel, tous les modèles d’iPhone disposent aujourd’hui de la certification IP68, ce qui signifie que ces appareils survivent aisément à une immersion non prolongée.