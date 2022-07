Pour les patent-trolls, il n’y a jamais de mauvais moment pour attaquer en justice une cible juteuse. Et Apple reste une bonne cible avec son bas de laine de plus de 100 milliards de dollars. Sonrai Memory, un détenteur de portefeuille de brevets (qui ne servent qu’à attaquer en justice ceux qui les enfreignent) traine Apple en justice pour l’infraction supposée du brevet 6,874,014 intitulé « Puce multiprocesseur avec plusieurs systèmes d’exploitation » et du brevet 6,724,241 intitulé « Circuit de pompe à charge variable avec charge dynamique ». Evidemment, l’objectif de Sonrai Memory est de récupérer des dommages et intérêts conséquents, d’autant que les modèles d’iPhone 6 aux iPhone 13 Pro Max ainsi que plusieurs modèles de Mac

Apple n’est ici que le dernier d’une longue liste d’accusés : Sonrai Memory a déjà porté plainte contre Texas Instruments, Samsung, Lenovo, ou bien encore AMD, soit de très grosses sociétés qui peuvent facilement être délestées de quelques centaines de millions de dollars. Pour la petite info, les brevets de la plainte de Sonrai Memory ont été initialement déposés par Hewlett-Packard et l’entreprise de semi-conducteurs Atmel (qui a fait faillite en 2016).