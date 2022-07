Le service Apple Arcade. Jusqu’ici, Apple empilait les nouveautés dans son service par abonnement, et l’on pouvait légitimement se demander comment Apple comptait répartir les parts du gâteau des abonnements avec un nombre de studios et de jeux de plus en plus élevé. On a un début de réponse : 15 jeux vont bientôt quitter le service, à l’instar de ce qui se passe déjà pour des services comme le Xbox Game Pass.

Il y a quelques chouettes titres dans cette première liste de partants, comme Over the Alps (superbe vraiment), Towaga: Among Shadows ou bien encore l’excellent Cardpocalypse. A noter aussi que ces jeux retrouveront l’App Store après avoir quitté Apple Arcade, le plus souvent sous modèle payant.

La liste des jeux sur le départ (sans précision de date) :

Projection: First Light

Lifeslide

Various Daylife

EarthNight

Atone: Heart of the Elder Tree

Over the Alps

Dread Nautical

Cardpocalypse

Towaga: Among Shadows

Dead End Job

Don’t Bug Me!

Spelldrifter

Spidersaurs

Explottens

BattleSky Brigade: Harpooner