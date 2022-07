Apple partage aujourd’hui la première bande-annonce pour Surfside Girls, une nouvelle série qui fera ses débuts le 19 août prochain sur la plateforme de streaming. Elle avait été annoncée pour la première fois en décembre dernier.

Surfside Girls est une série d’aventures avec YaYa Gosselin et Miya Cech dans le rôle de Sam et Jade, deux meilleures amies qui se lancent dans le sauvetage de leur ville. Sam et Jade sont impatientes de passer leur été à surfer sur les vagues et à profiter des rayons du soleil. Jusqu’à ce qu’elles rencontrent un fantôme. Les deux filles plongent tête la première dans un mystère concernant un bateau pirate et un trésor maudit qui se trouverait sous la falaise de Danger Point, si chère à Surfside. Après avoir rencontré un fantôme pirate nommé Rémi, Sam veut l’aider à briser la malédiction tandis que Jade est déterminée à trouver une explication scientifique à l’existence des fantômes. Pour résoudre le mystère, Sam et Jade devront combiner leurs approches très différentes de la logique et de l’imagination. Ensemble, elles sont déterminées à relier les indices, à résoudre le mystère et à sauver Surfside… et peut-être aideront-elles un couple de fantômes pirates en cours de route.

Surfside Girls se veut une série orientée vers les jeunes, elle arrivera sur Apple TV+ le 19 août. Il n’y a pas d’information sur le nombre d’épisodes.