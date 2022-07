L’histoire est belle : dans une vidéo devenue virale sur Twitter, on peut voir un soldat ukrainien engagé contre les forces d’invasion russe retirer de son sac à dos un iPhone qui a visiblement reçu un impact de balle (et qui n’est plus utilisable bien sûr). Le soldat montre aussi le trou dans le sac correspondant à la zone d’entrée du projectile, trou situé pile-poil sur la pochette du sac contenant l’iPhone. L’histoire est belle disions nous, peut-être même trop belle.

En effet, dans le cas, déjà assez improbable, où l’iPhone aurait réellement subi cet impact, on peut en effet douter que ce soit l’appareil qui ait réussi à sauver la vie du soldat, ce dernier étant généralement équipé d’un gilet pare-balles. On ne peut pas non plus exclure que tout ceci ne soit qu’un petit montage ou enrobage des faits (pour être gentil ), sachant que la propagande militaire est malheureusement très courante durant ce genre de conflit armé. Il existe aussi la possibilité que tout ceci soit vrai, et qu’au final on se retrouve à nouveau avec le énième récit d’un iPhone/Apple Watch sauvant une vie humaine. Qu’en pensent donc nos chers lecteurs ?