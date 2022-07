L‘African American Film Critics Association (AAFCA) se tiendra le 20 août prochain, mais l’on connait déjà la plupart des lauréats, à commencer par les séries Swagger et Pachinko disponibles sur Apple TV+. Swagger recevra le prix du Best Ensemble Award (meilleur casting) et Pachinko celui du Best International Production Award (meilleure production internationale). L’AAFCA récompense principalement « des contenus contenu et des performances exceptionnels qui offrent des représentations profondes et rafraîchissantes du monde dans lequel nous vivons ». Jusqu’ici, Apple TV+ n’avait obtenu qu’un seul trophée AAFCA avec Central Park en 2020 dans la catégorie de la meilleure série d’animation.

Pour rappel, la série Swagger s’appuie sur les débuts mouvementés du basketteur de NBA Kevin Durant tandis que Pachinko est une adaptation du roman éponyme de Min Jin Lee, roman qui narre l’histoire d’une famille sud-coréenne installée aux Etats-Unis sur 4 générations. Le niveau de production général de cette série est absolument fantastique.