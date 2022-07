La charismatique et capiteuse Christina Hendricks rejoint le cast de The Buccaneer (Les Boucanières), une série en 8 épisodes basée sur le roman inachevé éponyme d’Edith Wharton. La série est écrite par Katherine Jakeways, qui est aussi la showrunner du projet, avec la collaboration de Susanna White. The Buccaneer « suit un groupe de jeunes filles américaines qui aiment s’amuser et qui « explosent » dans l’univers londonien étroitement corseté des années 1870, déclenchant un choc culturel anglo-américain alors que le pays du stoïcisme est infiltré par un rafraîchissant mépris de siècles de tradition. Envoyées pour obtenir des maris et des titres, les cœurs des boucaniers sont attachées à bien plus que cela, et dire « je le fais » n’est que le début. » Avec son sous titre « Des filles avec de l’argent, des hommes avec du pouvoir », la série promet du lourd en terme de « women empowerment ».

Christina Hendricks

Hendricks interprètera le rôle de Mme St. George, la mère des boucanières Nan (Kristine Froseth) et Jinny (Imogen Waterhouse). Epouse d’un richissime homme d’affaires, Mme St. George souhaite avant tout le bonheur de ses filles, mais ces dernières découvriront bientôt que le mariage n’est peut-être pas la clé de ce bonheur.

Le casting de la série comprend Kristine Froseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse et Mia Threapleton. Les boucanières sont Nan St. George (Kristine Froseth), Conchita Closson (Alisha Boe), Mabel Elmsworth (Josie Totah), Lizzy Elmsworth (Aubri Ibrag), Jinny St. George (Imogen Waterhouse) et Honoria Marable (Mia Threapleton)