L’USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) vient de valider et enregistrer un brevet d’Apple portant sur une nouvelle technologie de clavier dynamique, dont les caractéristiques de frappe s’adaptent à l’utilisateur ! Les touches de ce clavier adaptatif peuvent ainsi contenir un ou des capteurs capacitifs, lumineux ou à retour de force, l’objectif étant de prendre en compte la manière dont l’utilisateur frappe les touches (frappe sèche, douce, retour et latence clavier très courte ou plus longue etc.). Le brevet envisage même un retour haptique par touche ainsi que la possibilité de s’adapter à un grand nombre de critères, comme la taille des mains, le genre (???), et donc aussi, le style de frappe.

Ce clavier adaptatif serait aussi dynamique, comprendre, les micro-évolutions de caractéristiques seraient effectuées à la volée et après analyse de la frappe de l’utilisateur. L’idée est intéressante en soi, mais au vu du nombre de capteurs nécessaires et de la complexité de l’ensemble, on imagine mal une telle technologie arriver dans nos MacBook dans un avenir très proche.