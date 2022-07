Apple a publié un rapport de 59 pages dans lequel le groupe assure avoir désormais une présence plus que notable dans le monde de la santé grâce à ses différents efforts et services disponibles via ses produits.

Une présence importante dans la santé pour Apple

Apple souligne l’étendue des services existants — de la surveillance du sommeil et des cours de fitness à la détection de la fibrillation auriculaire et au suivi du cycle — et a promis de s’appuyer sur cette base. Le directeur de l’exploitation, Jeff Williams, qui supervise les activités d’Apple dans le domaine de la santé, déclare :

Les innovations dans le domaine de la santé dont nous avons été les pionniers ont pour but de faire tomber les barrières entre les utilisateurs et leurs propres données de santé quotidiennes, entre les prestataires de soins de santé et les patients, et entre les chercheurs et les participants aux études. Notre vision de l’avenir est de continuer à créer une technologie scientifique qui fournit aux gens encore plus d’informations et agit comme un gardien intelligent de leur santé, afin qu’ils ne soient plus les passagers de leur propre parcours de santé. Au lieu de cela, nous voulons que les gens soient fermement à la place du conducteur avec des informations significatives et exploitables.

Le document de 59 pages est divisé en deux sections principales. La première se focalise sur l’autonomisation des utilisateurs avec un accès pratique à leurs propres données de santé tout en offrant des fonctionnalités de santé et de fitness pour aider à maintenir ou à améliorer leur santé. Apple souligne son engagement en faveur de la vie privée avec un stockage sécurisé des données de santé, le rôle de l’Apple Watch dans le suivi de la santé et en tant que compagnon de santé et de fitness, ainsi que le cadre HealthKit qui ouvre l’écosystème aux applications tierces. Avec la sortie d’iOS 16 et de watchOS 9, les utilisateurs disposeront d’encore plus de fonctionnalités liées à la santé, notamment le suivi des médicaments, l’historique de l’AFib et le suivi des stades de sommeil.

La seconde section du rapport examine la manière dont l’initiative d’Apple en matière de santé s’intègre à la communauté médicale, y compris des fonctionnalités telles que ResearchKit et l’application Apple Research. D’autres aspects comprennent la façon dont Apple soutient les relations entre les médecins et les patients avec la technologie et les données, et comment l’entreprise aide les organisations de santé et les compagnies d’assurance à promouvoir des modes de vie sains avec l’Apple Watch.

Le rapport s’achève par une section « Extensions et mises en avant » qui présente un certain nombre d’exemples de développeurs et d’organisations qui tirent parti des fonctions et services d’Apple liés à la santé pour stimuler l’innovation.