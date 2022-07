Kurt Russel, inoubliable dans The Thing ou New-York 1997, va rejoindre le casting de Godzilla et les Titans, une série d’action destinée à la plateforme Apple TV+. Le fils de l’acteur culte, Wyatt Russell, embarque aussi dans l’aventure. Ce dernier n’est certes pas aussi renommé que son célèbre père, mais il a pourtant déjà tourné dans un bon paquet de films, dont Overlord et La Femme à la Fenêtre (pour ne prendre que deux films récents). Le casting de la série comprend aussi Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett et Elisa Lasowski.

Outre la bataille opposant Godzilla et les Titans, un combat épique qui a rasé San Francisco, la série racontera le parcours d’une famille cherchant à découvrir ses secrets enfouis et un héritage les reliant à l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch. Godzilla et les Titans n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV+.