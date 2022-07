Une fois de plus, Apple TV+ a fait ses emplettes du côté de l’excellente société de production A24. La prise du jour est le drame Causeway, avec Jennifer Lawrence et Brian Tyree Henry en vedettes. A noter que l’actrice oscarisée est aussi la productrice de ce long métrage via sa boite de prod Excellent Cadaver (en sus de IAC Films, IPR.VC, et A24). La réalisatrice du fil est Lila Neugebauer, à qui l’on doit quelques épisodes des séries The Maid et The Sex Lives of College Girls. Causeway racontera l’histoire compliquée d’une soldate (Jennifer Lawrence) de retour dans son foyer à la Nouvelle-Orléans après une mission périlleuse.

L’actrice doublement oscarisée Jennifer Lawrence sera la tête d’affiche de Causeway, un film dramatique pour la plateforme Apple TV+

Causeway sera disponible sur Apple TV+ avant la fin de l’année. Aux Etats-Unis, le film sortira aussi en salles, mais à piori, ce ne sera pas le cas en France.