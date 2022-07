Le site Web d’Apple TV+ s’améliore et gagne une barre de recherche. Il devient plus facile de trouver un film, une série ou un documentaire en particulier au lieu de défiler jusqu’à éventuellement tomber sur le bon contenu.

La barre de recherche est présente en haut à droite du site d’Apple TV+, disponible à l’adresse tv.apple.com. Il suffit d’entrer un ou plusieurs mots et de valider. Si besoin, des suggestions sont disponibles lorsque vous entrez quelques lettres.

Le plus étonnant ici est le temps qu’Apple prend pour proposer une version Web correcte de son service de streaming. Celui-ci a vu le jour en novembre 2019 et il a donc fallu attendre presque trois ans pour avoir une simple barre de recherche, alors qu’elle existe déjà (et ce depuis le départ) au niveau de l’application Apple TV. De toute façon, la version Web reçoit peu d’améliorations. Par exemple, la section À suivre a fait ses débuts en mars, alors qu’elle existe depuis un moment sur l’application.

Naturellement, certains pourraient se demander quel est l’intérêt de passer par le site pour voir les films et séries, alors que l’application propose une meilleure expérience. La réponse tient en quelques mots : systèmes d’exploitation concurrents. En effet, il n’y a pas d’application Apple TV+ sur Windows et Android, ce qui peut sembler étonnant étant donné la quantité importante d’utilisateurs, que ce soit sur l’un ou sur l’autre. On peut également évoquer le cas des utilisateurs avec Linux, bien que leur part est nettement moindre que ceux sous Windows et Android. Du côté des téléviseurs connectés et autres boîtiers multimédia/clés HDMI, on retrouve bien l’application.