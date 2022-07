Acheter un iPhone 13 et se retrouver avec un morceau de carrelage à la place, voici la mésaventure d’un client. Il voulait faire un cadeau, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Un iPhone 13 ? Non, un morceau de carrelage…

Le client, qui raconte son histoire au Parisien, a acheté un iPhone 13 à la Fnac du centre commercial Parly 2 au Chesnay-Rocquencourt dans les Yvelines. Il a déboursé 859 euros grâce à une promotion, c’était pour faire un cadeau à sa femme. Avant de repartir chez lui, il s’assure que la boîte est bien scellée. Il tend ensuite la boîte à sa femme, qui l’ouvre et qui croit à une blague. Mais ce n’était pas l’œuvre de son mari : il y avait bien un morceau de carrelage au lieu de l’iPhone 13, alors que le produit était scellé et donc censé être neuf.

« Il y avait un morceau de carrelage à l’intérieur, avec les bords arrondis pour prendre la forme d’un iPhone », raconte l’acheteur. « J’étais dans tous mes états, je me suis demandé s’ils allaient me croire à la Fnac ». Il s’est donc rendu à la boutique du centre commercial Parly 2 et a expliqué son problème. L’employé le prend au sérieux et l’informe qu’un retour d’iPhone 13 a justement eu lieu le matin même. L’acheteur avait payé cash, avant de venir réclamer un remboursement sous prétexte que la personne pour laquelle il avait acheté le téléphone n’en voulait plus.

« Au niveau du poids de la boîte, ça correspondait et il y avait toujours les scellés », explique l’acheteur trompé. « Il n’y a pas plus de contrôles que ça sur les retours ». Il se trouve qu’une communication interne à la Fnac venait d’être transmise aux équipes, concernant ce genre de faits de plus en plus récurrents dans les magasins d’appareils électroniques d’Île-de-France. Ce fut la première fois à Parly 2, mais il y a déjà eu d’autres cas similaires dans d’autres enseignes et centres commerciaux de la région.

Plainte et un « vrai » iPhone à la place

Pour sa part, la direction de la Fnac a décidé de déposer plainte au commissariat de Versailles. Les enquêteurs vont analyser les vidéos des caméras de surveillance pour tenter de retrouver l’auteur en flagrant délit. « On va voir si on peut faire des rapprochements avec d’autres faits qui ont eu lieu ailleurs », indique une source policière.

De son côté, l’acheteur qui a reçu un morceau de carrelage a pu obtenir un iPhone neuf après plus d’une heure d’attente et de vérifications de ses papiers d’identité. « Dans leurs yeux j’avais l’impression d’être un suspect. J’attends toujours un geste commercial en compensation du temps perdu. Si je témoigne c’est pour prévenir les gens, qu’ils vérifient leurs achats car c’est vraiment l’ascenseur émotionnel », dit-il.