Les ventes d‘iPhone se portent bien en Chine, au point qu’Apple aurait largement dominé le traditionnel festival du commerce du mois de juin. Afin de soutenir une demande toujours forte, Apple vient d’annoncer sur son site chinois que des promotions seraient appliquées sur différents modèles d’iPhone, d’AirPods et d’Apple Watch du 29 juillet au 1er août (inclus). Les clients chinois sont décidément chouchoutés par Apple…

Sont concernés par ces offres promotionnelles les iPhone 13/1″ Pro, iPhone 12/12 Pro et iPhone SE ainsi que les AirPods 3, AirPods Pro et Apple Watch SE. Les réductions tarifaires vont de 20 euros en moins à débourser lors de l’achat d’un AirPods à 87 euros de rabais sur l’achat d’un iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Tout de même… Les clients intéressés ne pourront en revanche acheter que deux articles en promo par catégorie de produit (2 iPhone en promo et deux AirPods en promo par exemple). A quand de telles promos dans le reste du monde ?