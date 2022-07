Les informations s’accumulent à grande vitesse concernant la prochaine gamme d‘iPhone 14 Pro. Capteurs photo, écran, processeur, RAM, tout y passe, jusqu’aux performances supposées de ce ces modèles. Le journaliste Jason Cross du site Macworld avance quelques hypothèses sur l’écart de perfs probables entres les iPhone 14 et les iPhone 14 Pro . A priori, cet écart devrait être faible étant donné que l’on en resterait à 5nm pour la finesse de gravure, aussi bien pour le A15 de l’iPhone 14 que pour le A16 de l’iPhone 14 Pro. C’est sans compter sur le fait que le A16 va bénéficier de la troisième génération de gravure en 5nm (N4P), ce qui permettrait d’obtenir un gain de perfs de l’ordre de 11% et un gain d’efficience énergétique de 22% par rapport au procédé N5 (gen 2 du 5nm).

Un autre paramètre se rajoute à l’équation : la RAM plus rapide de l’iPhone 14 Pro/Pro Max. Evoquée au mois de mars et confirmée à nouveau par DigiTimes aujourd’hui même, la RAM LPDDR5 des iPhone 14 Pro devrait permettre de gagner in fine jusqu’à 15% de perfs CPU en plus et entre 25 et 30% de perfs en plus côté GPU intégré. Quant à la bande passante, le gain serait de l’ordre de +50% ! En bref, l’iPhone 14 est bien parti pour être un nouveau monstre de puissance, mais qui en doutait vraiment ?