Véritable passionné d’Apple et des boutiques physiques de la marque, Michael Steeber lance aujourd’hui sur macOS (Intel et Apple Silicon) The Apple Store Time Machine, un logiciel qui propose la visite interactive de 4 Apple Store iconiques le jour de leur ouverture. Il est donc possible d’arpenter de nouveau l’Apple Store Tysons Corner de Virginie ( ouverture en 2001), l’Apple Stanford Shopping Center en Californie (2004), l’Apple Store de la 5ème Avenue à New York (2006), et l’Apple Infinite Loop en Californie (2015). L’objectif de cette visite interactive est de « recréer des moments mémorables de l’histoire d’Apple avec un soucis du détail et de la fidélité historique ».

Le soucis du détail est juste fou

A noter que cette visite virtuelle est agrémentée d’easter eggs (publicités pour le Mac ou pour l’iPhone, interactions de type GarageBand ou Photo Booth, une sonnerie de téléphone, etc.) et que Robert Steeber, le frère de Michael, s’est chargé de la musique et du son.