Selon le média Repórter Brasil, Apple, Google, Microsoft et Amazon ont acheté de l’or à des mineurs illégaux au Brésil. Cela a concerné des smartphones et ordinateurs pour Apple et Microsoft, et des serveurs pour Amazon et Google.

De l’or à l’origine douteuse pour les GAFAM

Les ressources naturelles telles que l’or et le cuivre sont fondamentales dans le processus de fabrication des produits électroniques. Et comme ces ressources sont précieuses, il existe de nombreuses sociétés minières illégales dans le monde entier.

Des documents montrent qu’Apple et les autres GAFAM ont acheté de l’or aux raffineries de Chimet et Marsam entre 2020 et 2021. Les deux raffineries font l’objet d’une enquête de la police fédérale brésilienne pour extraction illégale de ressources naturelles, en plus de plusieurs accusations liées à des dommages environnementaux. Le pays d’Amérique du Sud interdit déjà l’extraction de ressources naturelles sur les terres indigènes. Malgré tout, il existe plusieurs sociétés minières illégales qui extraient et vendent ces ressources à d’autres sociétés dans le monde.

Toute société cotée à la Bourse américaine est tenue de déclarer ses fournisseurs de ressources naturelles. Cependant, bien que Chimet et Marsam fassent l’objet d’une enquête au Brésil, ces raffineurs sont actuellement certifiés aux États-Unis et en Europe. Bien que les entreprises technologiques affirment qu’elles utilisent des matériaux propres, il semble que toutes ne soient pas vraiment intéressées par l’origine de ces matériaux.

Repórter Brasil a questionné Apple, Google, Amazon et Microsoft sur cette histoire d’or, et seul le fabricant d’iPhone a accepté de faire un commentaire. La société affirme ne plus acheter d’or à Marsam. Elle ne dit rien en revanche concernant Chimet et indique :