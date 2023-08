Un rapport de Blind indique qu’Apple est, avec Microsoft, le GAFAM qui offre les rémunérations les plus faibles, tout au moins pour un poste d’ingénieur logiciel. Pour un premier poste, la paye démarre à 142000 dollars annuel chez Apple, contre 141000 dollars chez Microsoft, 179000 dollars chez Meta, 184000 dollars chez Google ou bien encore 159000 dollars chez Amazon. Ces tendances se poursuivent tout au long des niveaux d’expérience (junior, expérimenté, senior, expert) ou de qualifications (développeur, chef de projet, staff dirigeant).

Ces données étaient déjà connues mais il existe toutefois des nuances. Ainsi, on constate qu’Amazon à une grille de salaires beaucoup plus étendue que celle des autres GAFAM, y compris à qualifications et expériences similaires. Blind juge aussi que « Google possède l’une des échelles salariales les plus équilibrées ou cohérentes parmi les grandes entreprises technologiques. Cela signifie qu’il est rare qu’une personne occupant un poste inférieur soit mieux payée qu’une personne occupant un niveau supérieur. » Du côté de Meta, « Les méta-ingénieurs semblent progresser le plus rapidement et avoir les salaires les plus élevés. » Quant à Microsoft, ce dernier « propose de nombreux niveaux de poste pour les ingénieurs logiciels, ce qui pourrait donner à l’entreprise plus de flexibilité pour octroyer davantage de promotions. Cependant, leur rémunération totale est inférieure à celle de leurs pairs jusqu’à l’ingénieur logiciel. »

Et Apple me direz vous ? Blind estime que si la firme de Cupertino paye moins ses salariés que les autres GAFAM, c’est en revanche elle qui propose les postes les plus « consistants et équitables ».