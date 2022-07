Apple attire les fournisseurs asiatiques comme un aimant géant. On apprenait ainsi ce matin que Fucai Micro OLED pourrait intégrer la supply chain du futur casque XR d’Apple, et The Elec nous informe aujourd’hui que Li Dongsheng, le CEO de TCL, devrait bientôt se rendre au siège d’Apple à Cupertino afin de négocier, via la filiale CSOT, des commandes de dalles LCD pour les iPad et MacBook d’entrée de gamme. Ces dalles sont actuellement produites par BOE et LG Display ; Apple pourrait profiter de l’occasion pour accentuer la pression sur ses fournisseurs afin d’obtenir des prix plus bas lors de ses commandes de composants.

Au plan mondial, TCL/CSOT est le plus grand concurrent de BOE sur le marché des dalles LCD. Le fournisseur pourrait aussi se lancer sur le marché de l’OLED et réfléchirait à la construction d’une ligne de production de dalles OLED destinée aux iPhone.