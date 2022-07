Un prototype original d’Apple 1, qui aurait été possédé par Steve Jobs et qui a fait l’objet d’une demo « historique » à Paul Terrel, le fondateur de la boutique d’informatique The Byte Shop (le tout premier magasin d’ordinateur dans le monde). La légende veut que suite à cette démo en 1976, Paul Terrel décidera de passer commande d’exactement 50 Apple 1 (et rentrera ainsi dans l’histoire pour avoir été le premier vendeur à commercialiser des ordinateurs Apple).

Le prototype d’Apple 1 datant de 1976

Le même prototype pris en photo (Polaroid) en 1976 par Paul Terrel, premier revendeur d’ordinateur Apple via sa boutique The Byte Shop

La carte mère de ce prototype est aujourd’hui lourdement endommagée (il en manque une grosse partie), mais le simple fait que ce bout de composant ait lancé la destinée d’Apple et que Steve Jobs l’ait eu en sa possession rend cette pièce rare forcément intéressante pour les collectionneurs. RR Auctions ne s’y est pas trompé : les enchères pour ce prototype se sont envolées au delà des 278000 dollars, sachant que la fin des enchères a été fixée au 18 août. Autant dire que la barre du demi-million de dollars devrait être aisément franchie.