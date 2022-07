Apple a proposé aujourd’hui la bêta 4 d’iOS 16 et il y a quelques nouveautés au programme. C’est l’occasion de les découvrir. Pour rappel, la nouvelle bêta est pour l’instant entre les mains des développeurs, la version pour les testeurs publics arrivera (normalement) demain.

Les nouveautés d’iOS 16 bêta 4

— Un historique des messages modifiés est maintenant disponible dans l’application Messages. Il devient ainsi possible de voir ce que le contact a précédemment écrit, avant de modifier son texte. Il suffit de toucher la mention « Modifié » pour avoir accès à l’historique. Aussi, il est seulement possible de faire 5 modifications. L’option n’est plus proposée au-delà.

— Auparavant, les utilisateurs avaient 15 minutes pour annuler l’envoi d’un message. Avec la bêta 4 d’iOS 16, la durée passe à deux minutes au maximum. Par contre, vous pouvez toujours profiter du délai de 15 minutes pour modifier un message.

— Vous pouvez désormais personnaliser le temps dont vous disposez pour annuler l’envoi d’un e-mail dans l’application Mail. Auparavant, le délai par défaut (et la seule option) était de 20 secondes. Il y a désormais 10, 20 ou 30 secondes.

— De nouveaux fonds d’écran sont disponibles pour CarPlay. Il y a aussi deux nouveaux fonds d’écran pour l’application Maison.

iOS 16.0 Beta 4 (20A5328h) changes 🧵: New CarPlay Wallpaper options: pic.twitter.com/O2za3yu6Vt — Steve Moser (@SteveMoser) July 27, 2022

— Le support les Live Activities fait ses débuts. Cela permettra aux applications d’afficher des informations qui évoluent sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Par exemple, un tableau de score pour un match.

— De nouvelles images sont présentes dans les réglages pour mieux expliquer la différence entre les différents styles de notifications.

— La barre de volume grossit lorsque vous modifiez le volume avec l’application Musique.

— L’interface de lecture sur l’écran de verrouillage évolue avec des graphiques et des polices de caractères plus visibles.

— La vue pour les données de l’application Santé affiche davantage de détails.

— Une nouvelle interface est présente au moment de personnaliser l’écran d’accueil.