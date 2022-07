Apple prépare forcément une nouvelle mouture de son iPad Pro « motorisée » par le processeur M2. Si l’on sait encore très peu de choses sur la prochaine gamme (possiblement un dos en verre, le MagSafe, un logo Apple plus grand, une batterie de plus grande capacité, et c’est bien tout), du moins est-on presque sûr que l’appareil sera commercialisé dans le courant du second semestre 2022, et plus probablement vers septembre-octobre si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg.

Cette absence d’informations n’empêche pas de rêver un peu. Basic Apple Guy a ainsi réalisé le concept (ci-dessus) d’un iPad Pro au coloris « Minuit » et il faut bien reconnaitre que le résultat final est d’une classe absolument folle. Alors certes, un simple coloris supplémentaire ne changerait pas la vie des utilisateurs qui attendent le prochain modèle d’iPad Pro, mais tout de même… ça claque ! Et vous chers lecteurs, vous seriez intéressés par ce modèle ?