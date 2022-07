Sony a collaboré avec Backbone pour proposer une édition PlayStation de la célèbre manette du constructeur, qui se veut compatible avec l’iPhone. Le design général s’inspire de la DualSense, à savoir la manette de la PlayStation 5.

Le design reprend notamment le coloris blanc (il existe aussi un modèle noir) et les faces de boutons transparentes. Backbone fait savoir que la manette est compatible avec tous les iPhone, avec un adaptateur inclus dans la boîte pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les utilisateurs peuvent simplement insérer un smartphone d’Apple dans la manette et commencer à jouer à des jeux PlayStation via l’application PS Remote Play, ou à des jeux sur l’App Store, Apple Arcade, Xbox Game Pass, etc.

La manette se charge grâce à l’iPhone connecté au port Lightning. Il y a également un autre port Lightning pour ceux qui souhaitent un autre moyen de charge. À noter par ailleurs la présence d’une prise jack 3.5 mm pour tous ceux qui veulent jouer avec des écouteurs ou un casque filaire. En outre, il y a un bouton pour faire des captures (photos et vidéos) et un bouton pour lancer l’application de Backbone.

La manette Backbone One pour iPhone (édition PlayStation) est disponible au prix de 119,99 euros. Son achat permet au passage d’avoir un mois offert à Apple Arcade, un mois d’essai gratuit au Game Pass Ultimate et un essai gratuit de trois mois pour Discord Nitro.