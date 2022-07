Apple dévoile ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2022. Cela correspond au deuxième trimestre dans notre calendrier, soit de début avril à fin juin.

Un record trimestriel pour les revenus

Le chiffre d’affaires d’Apple a été de 82,96 milliards de dollars, en légère hausse de 1,88% par rapport à la même période il y a un an. Il s’agit d’un record pour le troisième trimestre de l’année fiscale. Le bénéfice s’établit à 19,44 milliards de dollars, en recul de 10,58% à base comparable. Le bénéfice par action resort à 1,20 dollar, là où il était de 1,30 dollar auparavant. En comparaison, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 82,81 milliards de dollars et bénéfice par action de 1,16 dollar.

Voici le détail :

iPhone : 40,67 milliards de dollars de revenus ( +2,77% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 7,38 milliards de dollars ( -10,36% )

) iPad : 7,22 milliards de dollars de revenus ( -1,95% )

) Apple Watch et autres accessoires : 8,08 milliards de dollars ( -7,87% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 19,60 milliards de dollars ( +12,11% )

À la suite de la publication des résultats, l’action d’Apple est en hausse de 2,60% à 161,44 dollars en post-séance à la Bourse.

Les déclarations des dirigeants

« Les résultats records de ce trimestre témoignent des efforts constants d’Apple pour innover, faire progresser les nouvelles possibilités et enrichir la vie de nos clients », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « Comme toujours, nous menons avec nos valeurs et nous les exprimons dans tout ce que nous créeons, qu’il s’agisse de nouvelles fonctionnalités conçues pour protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, ou d’outils qui amélioreront l’accessibilité, ce qui fait partie de notre engagement de longue date à créer des produits pour tous ».

« Nos résultats du trimestre de juin ont continué à démontrer notre capacité à gérer efficacement notre activité malgré un environnement opérationnel difficile », indique pour sa part Luca Maestri, le directeur financier d’Apple. « Nous avons établi un record pour le chiffre d’affaires pour le trimestre de juin et notre base installée d’appareils actifs a atteint un niveau record dans chaque segment géographique et catégorie de produits. Au cours du trimestre, nous avons généré près de 23 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, rendu plus de 28 milliards de dollars à nos actionnaires et continué à investir dans nos plans de croissance à long terme ».