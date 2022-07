Le studio Ironhide est passé maitre dans le tower defense, un type de jeu qui a connu une extrême popularité aux tous débuts de l’App Store avec notamment des titres comme Plants vs Zombies ou Fieldrunners. La série des Kingdom Rush, c’est un peu l’apex du genre, avec un grand nombre d’unités à faire évoluer tout au long du parcours afin d’éviter que les méchants pas beaux ne parviennent jusqu’au bout du trajet (ce qui retire des points de vie bien sûr). Outre ses mécaniques de gameplay parfaitement huilées et équilibrées, Kingdom Rush Vengeance TD+ affiche une DA absolument craquante, sans oublier une myriade de petites animations qui donnent vie à l’ensemble.

Kingdom Rush Vengeance TD+ c’est aussi 14 héros, plus de 10 trinckets et artefacts, 30 upgrades d’armes de défense, plus de 60 ennemis différents, 60 réalisations et pour cette version Apple Arcade, 19 niveaux supplémentaires. Kingdom Rush Vengeance TD+ est disponible dès maintenant sur Apple Arcade.