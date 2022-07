Disney+ propose une mise à jour de son application sur l’App Store qui vient proposer le support de l’audio spatial via le Dolby Atmos sur l’Apple TV. Cela fonctionne pour les utilisateurs qui ont des AirPods et un HomePod comme sortie audio.

Jusqu’à présent, le visionnage de contenus venant de Disney+ sur l’Apple TV proposait du son en 5.1, alors que l’audio spatial/Dolby Atmos était pris en charge sur les autres appareils. Il n’y avait donc pas d’effets avec tvOS, contrairement aux autres supports. Il semblerait que c’était lié au lecteur personnalisé du service de streaming. Mais c’est maintenant réparé.

Tous ceux qui ont l’application à jour peuvent maintenant profiter de l’audio spatial/Dolby Atmos s’ils ont des AirPods ou un HomePod qui est connecté à l’Apple TV. La mise à jour est à récupérer gratuitement depuis l’App Store.

À l’inverse, une mise à jour sur Android TV et Google TV… a cassé le Dolby Atmos. Plusieurs utilisateurs se plaignent depuis quelques jours maintenant. Les problèmes sont notamment rencontrés du côté des téléviseurs Sony, TCL, HiSense, la Nvidia Shield TV, le Chromecast et probablement d’autres produits tournant sous Android TV. Une solution temporaire est de télécharger la version précédente (2.8.0) et de l’installer manuellement.