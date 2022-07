L’App Store va accueillir davantage de publicités, comme l’annonce aujourd’hui Apple. On en retrouve déjà au niveau de la recherche et des résultats de recherche. Bientôt, elles apparaîtront sur l’onglet « Aujourd’hui » et sur les pages des applications.

Sur l’onglet « Aujourd’hui, la publicité sera au niveau du deuxième emplacement. Apple assure que le reste de l’onglet restera axé sur la curation et la découverte. L’espace publicitaire sera clairement identifié comme une publicité et utilisera la même bannière bleue que les annonces dans les résultats de recherche. Il s’agira en tout cas d’un emplacement stratégique aussi bien pour Apple que pour les développeurs puisque les utilisateurs le verront en ouvrant l’App Store sur leur iPhone ou iPad.

L’autre emplacement publicitaire se fera donc au niveau des pages des applications. Les développeurs pourront ainsi placer des publicités sur les pages d’autres applications, sous la bannière listant les autres applications du développeur. Ils n’auront pas vraiment le contrôle cependant. Par exemple, Twitter ne pourra pas demander à être affiché sur la page de Tweetbot (qui se veut un client Twitter tiers populaire sur iOS). Apple se chargera de faire le tri. Il est donc probable que des applications concurrentes s’afficheront en tant que publicités.

Voici ce qu’Apple déclare :

Les recherches sponsorisées d’Apple offrent aux développeurs de toutes tailles la possibilité de développer leur activité. À l’instar de nos autres offres publicitaires, ces nouveaux placements d’annonces reposent sur les mêmes bases : ils ne contiendront que du contenu provenant des pages des produits de l’App Store approuvées par les applications et respecteront les mêmes normes rigoureuses en matière de confidentialité.

Les nouvelles publicités seront bientôt en test sur l’App Store. Apple ne dit pas encore quand tous les utilisateurs les verront.