Il est déjà possible d’utiliser Apple Pay via Safari et iOS 16 permet d’en profiter sur les autres navigateurs comme Chrome, Firefox, Microsoft Edge et bien d’autres.

Firefox, Chrome et Safari

Comme l’ont remarqué des utilisateurs, le bouton Apple Pay est présent au moment de payer quand Firefox, Chrome ou un autre navigateur est utilisé sur iOS 16. Avec iOS 15, il fallait passer par Safari. Apple a donc changé le comportement, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Comme le note Steve Moser, il est possible que ce changement n’arrive pas sur macOS avec macOS Ventura. Cela s’explique par les règles d’Apple. Sur iOS, Apple impose aux navigateurs Internet d’utiliser WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari. Chrome, Firefox et les autres sont donc techniquement Safari sous le capot. À l’inverse, il n’y a pas une telle règle sur macOS, ce qui permet à Mozilla d’utiliser son moteur de rendu sur Firefox. Idem pour Google du côté de Chrome et des autres qui s’appuient sur Chromium.

Pourquoi ce changement avec iOS 16 ? Il est possible que ce soit en lien avec l’Union européenne. La législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui entrera en vigueur au printemps 2023, impose un ensemble de règles aux grandes entreprises, comme Apple, Meta et Google, afin de promouvoir la concurrence avec les petites entités. Une ébauche de la nouvelle législation s’en prend spécifiquement aux entreprises qui obligent les développeurs d’applications à utiliser leur propre moteur de rendu.