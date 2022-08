Apple a opéré à une modification au niveau de son site et plus précisément de la page où l’on achète un iPhone. On retrouve des images plus grandes, un accès rapide à l’assistance via un bouton en bas à droite, un accent sur la reprise d’appareils et plus encore.

Auparavant, la page présentait une vue à deux colonnes avec des images statiques sur la gauche et des options de configuration sur la droite. La nouvelle interface met davantage l’accent sur des images de grande taille et sur des expériences plus raffinées pour des éléments tels que le choix du smartphone à échanger. On retrouve toujours deux colonnes distinctes pour les images et les options de configuration. Les images sont toutefois beaucoup plus grandes, ce qui peut être intéressant pour mieux choisir son coloris.

À noter que certains pays ont le droit à des vidéos expliquant combien bien choisir son espace de stockage et comment se déroule le processus de reprise. C’est notamment le cas aux États-Unis et Royaume-Uni. En France, nous avons seulement le droit à un texte explicatif.

En parlant de la reprise, Apple en France propose jusqu’à 570 euros. Le prix varie selon votre modèle d’iPhone existant, le stockage et l’état général. Le montant de 570 euros concerne l’iPhone 12 Pro Max de 512 Go dans un bon état.