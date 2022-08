Après une bêta, Plex propose la version stable de son Media Server qui prend nativement en charge les Mac Apple Silicon avec les puces M1 et M2. Jusqu’à présent, l’application fonctionnait sur ces Mac en faisant tourner la version Intel grâce à Rosetta 2 d’Apple.

Plex propose désormais une application universelle de son Media Server sur Mac, c’est-à-dire qu’il y a le support des machines Intel et Apple Silicon. L’application détecte automatiquement votre modèle de Mac et se charge ainsi de proposer les meilleures optimisations selon l’infrastructure.

À quoi s’attendre avec la version native pour les Mac Apple Silicon ? « Vous devriez constater une amélioration des vitesses de transcodage », avaient indiqué les développeurs au moment de la bêta. Ils reconnaissaient que le changement ne devrait pas être significatif par rapport à la version précédente avec Rosetta 2. « Cependant, comme le code est maintenant natif, il devrait être plus stable et plus efficace sur le processeur », avaient-il ajouté.

Outre le support natif, la mise à jour 1.28.0.5999 de Plex corrige plusieurs éléments :