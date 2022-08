IDC est raccord avec les chiffres d’Apple : lors de sa publication de résultats pour le Q2 2022, la firme de Cupertino avait annoncé une baisse des revenus de 2% pour les ventes d‘iPad sur la période, et lors de son dernier rapport d’étude de marché de la tablette, IDC estime que les ventes d’iPad ont baissé de 2,89% sur le Q2. Malgré ce coup de mou qui n’est pas isolé, l’iPad continue de surdominer le secteur avec une part de marché de 31% (en légère baisse par rapport aux 32% de l’an dernier) et des ventes là encore en légère diminution (12,6 millions d’iPad écoulés sur le Q2 2022, contre 12,9 millions sur le Q2 2021).

Le score de l’iPad est d’autant plus intéressant qu’Apple a bien précisé que les ventes de l’appareil ont durement été impactées par les difficultés de la supply chain en Chine. En d’autres termes, il n’y a pas de soucis du côté de la demande, et les ventes auraient sans doute été nettement au delà du Q1 2021 si la supply chain avait pu fonctionner à plein régime. En outre le CFO Luca Maestri a bien précisé lors de la conf-call de résultats que la base installée d’utilisateurs d’iPad avait atteint de nouveaux sommets. La moitié des acheteurs d’iPad du Q2 2022 ne possédaient pas d’iPad auparavant.

Loin derrière l’iPad, Samsung occupe 18,1% de Pdm (20,3ù l’an dernier) et voit ses ventes chuter de 10,63% (7,3 millions de ventes ed Galaxy Tab sur le Q2 2022 contre 8,2 millions sur le Q2 2021). A la troisième place, Amazon est bien le seul fabricant du top 5 à aligner des gains de croissance, et pas qu’un peu étant donné que le géant de la distribution a écoulé 5,5 millions de tablettes sur le Q2 2022, contre à peine 4,3 millions l’an dernier. Les chinois Lenovo et Huawei ferment la marché du top 5.