Avis aux utilisateurs de Vybe, l’app de la néobanque française éponyme. La banque 100% en ligne ciblait principalement les jeunes, une stratégie qui n’a pas vraiment fait mouche puisque l’on vient d’apprendre que Vybe a été placée en liquidation judiciaire. Vybe proposait un accès direct à ses comptes, le paiement via Apple Pay, ainsi qu’un cashback sur une soixantaine de marques, le tout avec une fonction de supervision des dépenses par les parents.

La fintech française s’était pourtant donné les moyens de ses ambitions puisque la création d’un compte était totalement gratuite et sans abonnement, à contrario de nombre de ses concurrents. Malgré ces choix audacieux, l’un des gros investisseurs de Vybe n’y a plus crû et s’est retiré du jeu en laissant Vybe dans une situation financière plus que délicate. Au moment de sa liquidation, Vybe comptait environ 40 000 utilisateurs. Le tribunal de commerce de Nanterre a décidé que ces derniers seront redirigés vers Lydia pour les utilisateurs de 18 ans et +, et sur Kard pour les mineurs.