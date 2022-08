Nouvelle promotion cette semaine sur Amazon. La marque UGREEN propose une réduction sur son chargeur USB-C 65w avec 3 ports USB (2 x USB-C + USB-A). Chaque port délivre simultanément jusqu’à 18w pour la charge de votre smartphone/ tablette / MacBook et peut monter à 65w avec un seul port en charge selon l’appareil. Le chargeur qui est aussi compatible PowerDelivery / QuickCharge 4+ est proposé toute la semaine à 47,59€ au lieu de 55,99€

Charge Ultra-Rapide PD 3.0 & QC 4+/ 3.0 & PPS & SCP

Il prend en charge plusieurs protocoles de charge rapide de Power Delivery 3.0, QickCharge 4+/ 3.0, PPS et SCP pour être compatible avec divers appareils tels que ordinateur portable, smartphone, tablette, switch.

Ce chargeur ofrreune charge maximale de 65W, suffisant pour charger votre MacBook Pro à pleine vitesse. La puissance sera distribuée entre les 3 ports pour assurer une meilleure charge lorsque vous connectez plusieurs appareils.

Un Chargeur Puissant pour Tous

1 seul port USB-C Utilisé : 65W

Utilisé : 65W 1 Port USB-A Utilisé : 22.5W

Utilisé : 22.5W 2 Ports USB-C Utilisés : 45W + 20W

Utilisés : 45W + 20W 3 Ports ( USB-C et USB-A ) Utilisés : 45W + 17W

GaN Tech

Ce Chargeur 65w USB-C optimise votre expérience de charge avec la technologie GaN, il est plus petit et compact tout en vous offrant encore plus de puissance.

Charge Fiable et Sécurisée

Ce chargeur est équipé de puces intelligentes qui protègent vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffe et les surintensités.

Profiter de la promo à 47,59€ au lieu de 55,99€ sur @Amazon