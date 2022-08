Apple dévoilera à la rentrée ces nouveaux modèles d’iPhone 14/14 Pro, l’occasion de faire un petit récap des spécifications techniques supposées des deux gammes. Il y aura du changement à tous les niveaux cette année, et à commencer par la gamme d’iPhone 14, qui perd le mini mais gagne un modèle « Max » équipé d’une dalle de 6,1 pouces, comme son grand frère pro en somme.

Le design de l’iPhone 14 ne devrait pas bouger d’un iota, avec toujours la fameuse encoche, et l’on en resterait aussi au processeur A15… légèrement boosté pour l’occasion. La puce des iPhone 14/14 Max devrait ainsi bénéficier d’un nouveau modem, d’un coeur de GPU supplémentaire, d’un processus de gravure amélioré (meilleure efficience énergétique donc plus d’autonomie) et surtout de 6 Go de RAM LPDDRX4, de quoi aboutir (peut-être) à une amélioration globale des perfs de l’ordre de 15%.

L’iPhone 14 devrait aussi disposer d’un bloc photo un poil mis à jour, surtout au niveau de l’ouverture, tandis que le capteur en façade serait largement amélioré (ouverture f /1.9 contre f/2.2 sur l’iPhone 13, autofocus).

Les plus grosses nouveautés concerneront bien sûr les modèles d’Phone 14 Pro/Pro Max. Pas de changement concernant les dimensions des dalles ; ces dernières, de technologie OLED, offriraient un meilleur rendu que les dalles des iPhone 14 sans oublier le mode Always On (toujours allumé) enfin disponible et bien sûr l’encoche qui laisse sa place à un double poinçon en « i » qui rapelle forcément le « i » de iPhone. Le Promotion sera toujours de la partie, peut-être de 1 à 120 Hz (contre 10 à 120 Hz sur les iPhone 13 Pro). Le capteur en façade bénéficierait des mêmes évolutions que sur l’iPhone 14, et le capteur principal du bloc photo pourrait passer au 48 megapixels (il serait aussi possible de filmer en 8K). Le capteur télescopique 3x ou 5x serait aussi de la partie.

A l’intérieur du boitier, l’iPhone 14 Pro/Pro Max disposera du processeur A16 (gravé toujours en 5 nm) épaulé par 6 à 8 Go de RAM LPDDRX5, ce qui assurerait un gain de performances de l’ordre de 20% sur le CPU, et de 35% sur le GPU. Le WiFi 6E serait aussi présent au rapport, tout comme le port Lightning qui rempilerait pour sa dernière année avant qu’Apple ne se conforme aux nouvelles directives de l’UE et ne bascule sur l’USB-C. Sur le plan du design, l’iPhone 14 Pro verrait le grand retour du dos en verre. Enfin, c’est le grand flou concernant les tarifs de ces modèles, certaines sources ou « leaks » appuyant plutôt l’hypothèse d’une augmentation tarifaire tandis que d’autres analystes estiment qu’Apple ne prendra pas le risque d’augmenter ses prix en pleine crise inflationniste.