Apple n’a pas été en reste lorsqu’il a fallu appliquer des mesures sanitaires strictes dans ses boutiques afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. La firme de Cupertino a même été le GAFA le plus « proactif » dans cette situation de crise, ce qui donne encore plus de poids à une note/mail interne que la firme de Cupertino vient de diffuser à ses salariés, note dans laquelle il est stipulé que les employés peuvent retirer leur masque dans les locaux de l‘Apple Park (et ailleurs), une recommandation qui vaut ici pour les salariés américains du groupe.

Le mail rappelle aussi que chacun reste libre de porter un masque : « N’hésitez pas à continuer à porter un masque facial si vous vous sentez plus à l’aise de le faire. De plus, veuillez respecter la décision de chaque individu de porter ou non un masque. » Pour rappel, la pandémie de COVID-19 reste loin d’être totalement maitrisée aux Etats-Unis, mais les derniers variants, très transmissibles, sont nettement moins dangereux que les premières souches du virus.