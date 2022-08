L’une des nouveautés de macOS Ventura est Continuité sur l’appareil photo (Continuity Camera), une fonction qui permet de transformer son iPhone en webcam pour le Mac. Cela va notamment permettre d’avoir un meilleur rendu sachant que le capteur de l’iPhone est bien meilleur que celui de la webcam d’origine du Mac.

Belkin va proposer un support dédié pour poser l’iPhone au niveau du Mac et des YouTubeurs ont déjà reçu un exemplaire pour faire une présentation. La présentation la plus détaillée vient de Brian Tong. Il montre à quoi ressemble le support dans l’ensemble, comment on l’attache à l’iPhone grâce à MagSafe et comment cela fonctionne une fois que c’est connecté au Mac.

ZolloTech propose aussi une vidéo, mais elle se veut plus courte. Pour sa part, iJustine fait un tour du propriétaire dans une vidéo sur Twitter.

Using your iPhone as a webcam with Belkin’s new MagSafe attachment is so easy.. Got a chance to test out an early version of it on iOS and Mac OS Ventura Betas. Desk view is also 🔥🙏🏻 pic.twitter.com/Y1AZCS31oT

— iJustine (@ijustine) July 29, 2022