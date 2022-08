Comme il est désormais d’habitude, Apple vient de nous livrer le programme des nouveautés du mois d’août de son service Apple Arcade. Il y a du beau monde qui arrive, avec notamment le second volet des aventures de Barry Steakfries dans Jetpack Joyride 2, un runner endiablé et hyper addictif, Mon Talking Tom+, un chat virtuel un peu bavard dont il ne faudra pas oublier de s’occuper à l’aide de mini-jeux, décorations et vêtements à débloquer, Amazing Bomberman, le nouvel opus d’une des licences les plus populaires du jeu vidéo, et Love You To Bits+, un superbe jeu d’aventure dans lequel le petit Kosmo devra reconstruire sa fiancée robot en manipulant tantôt une boucle temporelle, tantôt en faisant des aller-retours entre les saisons. Bref, de quoi ne pas s’ennuyer durant ce mois d’août brûlant…

JetPack Joyride 2 sera disponible dans Apple Arcade le 19 août



Talking Tom sera disponible dans Apple Arcade le 12 août



Amazing Bomberman sera disponible dans Apple Arcade le 5 août



Love You to Bits+ sera disponible dans Apple Arcade le 26 août