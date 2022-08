Après un court teaser qui posait déjà les bases de la série, Un pas à la fois (Best Foot Forward) en montre beaucoup plus dans un long trailer de 3 minutes. Pour rappel, cette nouvelle série familiale est basée sur l’ouvrage Just Don’t Fall de l’athlète paralympique Josh Sundquist. La série raconte l’histoire de Josh Dubin, 12 ans, qui passe de l’école à la maison puis à l’école publique, impatient de vivre tout ce que le collège a à offrir. Josh sera confronté aux regard des autres mais à force de ténacité finira par être reconnu pour ce qu’il est, au delà de sa prothèse et des apparences.



Au castin de cette série, Logan Marmino, Stephen Schneider, Joy Suprano, Peyton Jackson et Trinity Jo-Li Bliss. A noter que Josh Sundquist est aussi producteur exécutif de la série aux côtés de Joel S. Rice et Meghan Mathes Jacobs. Best Foot Forward est diffusé sur Apple TV+ depuis le 22 juillet. Les 10 épisodes de la série sont disponibles.